Первый этап городского конкурса правовых знаний для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ прошел в Хабаровске. Накануне около 80 школьников собрались в Городском дворце культуры, чтобы пройти весьма сложное тестирование: за 45 минут каждому из них предстояло ответить на 40 непростых вопросов из области права в пределах школьной программы. В ходе тестирования ребята могли надеяться лишь на свои знания и память: пользоваться специальной, справочной и иной литературой, письменными заметками и уж тем более телефонами и интернетом было запрещено. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Во время прохождения теста все конкурсанты были серьезны и сосредоточены, ведь на кону – их будущее: главным призом конкурса является целевое обучение в одном из престижных хабаровских вузов с последующим трудоустройством в качестве юриста. Несмотря на сложность вопросов, несколько юных правоведов справились с заданием задолго до истечения отведенного времени.

Результаты теста будут опубликованы в разделе юридического управления на сайте хабаровской мэрии в ближайшие дни. Во второй этап конкурса – «горячая линия», проведение которого запланировано на май текущего года, пройдут 10 ребят, давших наибольшее количество правильных ответов на вопросы первого тура. Всего за 15 минут им предстоит ответить на два теоретических вопроса и решить одну ситуационную задачу. Конкурсное жюри будет оценивать правильность, полноту и лаконичность ответа, грамотность и культуру речи конкурсантов, эрудицию.

Как рассказала начальник юридического управления администрации Хабаровска Клавдия Тарасова, конкурс правовых знаний для учащихся 11-х классов проводится в дальневосточной столице уже в третий раз, и его популярность стремительно растет. Если в прошлом году в нем участвовали немногим более сорока юношей и девушек, то в текущем заявки подали более 80 учеников из 22 хабаровских школ. Цели конкурса – правовое просвещение, повышение уровня правовой грамотности учащихся, подбор кадров для подведомственных администрации города Хабаровска предприятий и учреждений. И хотя главный приз достанется лишь одному, за него стоит побороться: лауреат получает возможность целевого обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» в Дальневосточном институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В вуз победитель поступает в общем потоке – сдает экзамены, как все абитуриенты, но зато по окончании обучения (заметим – бесплатного!) его уже будет ждать гарантированное рабочее место в муниципальных структурах, либо, при наличии вакансий, в органах местного самоуправления, а в нынешних непростых экономических условиях такая возможность дорогого стоит. «Ребята, которые участвуют в этом конкурсе, активные и талантливые. Уже сейчас они обладают солидным багажом знаний, но, самое главное, намерены пополнять его и в будущем стать знатоками своего дела. Такие специалисты постоянно требуются в нашем управлении», — сказала Клавдия Тарасова.