Яндекс.Музыка провела небольшое исследование и увидела, что интерес к шансону как жанру в целом и отдельным исполнителям заметно снизился.

По данным Яндекс.Музыки, в 2017 году по сравнению с 2014 годом популярность шансона снизилась в два раза – речь о доле прослушиваний шансона в общем потоке.

Если смотреть интерес к шансону отдельно по регионам, то большая доля шансона от общего числа прослушиваний в Сибири и на Урале: Курганская область, Забайкальский край, Алтайский край и Республика Алтай, а меньше всего — на Кавказе: Ингушетия, Чечня, Дагестан.

Среди городов-миллионников по доле шансона от общего числа прослушиваний в городе лидируют Красноярск, Челябинск и Омск – здесь интерес к шансону снизился, но его всё еще слушают больше, чем в среднем по России. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани интерес к шансону заметно ниже среднего. В Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре интерес к шансону такой же, как и в среднем по стране.

Если вписывать интерес хабаровчан к шансону в топ городов-миллионников, то Хабаровск занял бы седьмое место, расположившись между Новосибирском и Волгоградом.

Топ городов-миллионников по доле шансона от общего числа прослушиваний на Яндекс.Музыке:

1. Красноярск

2. Челябинск

3. Омск

4. Пермь

5. Екатеринбург

6. Новосибирск

7. Волгоград

8. Ростов-на-Дону

9. Нижний Новгород

10. Самара

11. Москва

12. Санкт-Петербург

13. Казань

Яндекс.Музыка, апрель 2017 года

Снижение интереса произошло как к жанру в целом, так и к творчеству отдельных его представителей. Если в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых популярных исполнителей на Яндекс.Музыке, то сейчас он иногда «выпадает» за пределы топ-30. Группа «Бутырка» упала с 50-го места на 100-е, Петлюра – с 100-го – на 300-е.

Кроме того, люди стали заметно меньше слушать эстрадных артистов, которых иногда относят к шансону: Стас Михайлов «упал» в общем рейтинге с 10-го на 30-е место, Михаил Шуфутинский — с 70-го на 150-е, Елена Ваенга – с 20 на 75 место, Александр Розенбаум – со 150-го на 300-е (к слову, эти исполнители участвуют в концертах «Шансон года»).

Сейчас в топ-30 исполнителей на Яндекс.Музыке из исполнителей шансона и эстрадной музыки – только Григорий Лепс (15 место), Михаил Круг — только на 32-ом.

Для сравнения – в 2014 году в топ-30 одновременно входили Григорий Лепс, Михаил Круг, Стас Михайлов, Елена Ваенга и Ирина Круг. А в топе популярных исполнителей в марте 2017 года – «Грибы», LOBODA, Ed Sheeran, Егор Крид и другие исполнители, преимущественно поп-музыканты.

Интерес к шансону больше всего проявляется в категории 45+, но и в ней со временем падает. Мы видим, что 45+ так же интересуется блюзом и джазом, при этом общая доля прослушиваний по этим жанрам за последние несколько лет не изменилась.

Самый заметный рост интереса по жанрам за последние три года мы видим у танцевальной музыки. Её доля в общем потоке прослушиваний выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок стабильно входят в топ самых популярных. Самые популярные жанры у российских слушателей: поп-музыка, рок, эстрада, рэп, электроника и альтернатива.

— Исследование подготовлено аналитиками сервиса Яндекс.Музыка. Общая месячная аудитория Яндекс.Музыки и Яндекс.Радио в мобильных приложениях под iOS и Android превышает 20 миллионов человек. Сервис быстро растёт в регионах, в городах, где чаще всего оплачивают подписки Яндекс.Музыки (помимо Москвы и Питера): Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону.