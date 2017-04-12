Объединённая общественная приёмная отметила год со дня открытия

Годовщину открытия Объединённой общественной приёмной её друзья отметили совместным «ударным» приёмным днём. За несколько часов более 40 человек получили ответы на вопросы от специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, Фонда обязательного медицинского страхования и, конечно, Отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Особый интерес у граждан, ввиду начавшейся продажи льготных авиационных и железнодорожных билетов в европейскую часть страны, вызвали консультации сотрудника Дальневосточного авиационного агентства «Даль Авиа Сервис», по просьбам граждан впервые принявшего участие в работе приёмной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

В качестве полезного бонуса все посетители Объединённой общественной приёмной в этот день получили полезную информацию о том, как с помощью электронных сервисов в Личном кабинете на сайте ПФР можно получать услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома в любое время. Например, подать заявление на назначение пенсии и выбрать способ её доставки, записываться на приём в клиентскую службу, направлять обращение и заранее заказывать нужный документ. Желающие приобщиться к высоким технологиям могли сразу же зарегистрироваться на Едином портале госуслуг в виртуальном кабинете и подтвердить свою учётную запись при внимательном сопровождении сотрудников клиентской службы ПФР.

Всего за 12 месяцев работы правовую помощь и консультации от организаций-партнёров ОПФР по Хабаровскому краю получили более 400 человек, из них более 80 – решили свои вопросы на приёме у председателя Правления регионального Союза пенсионеров России.

«Большинство посетителей ПФР – это люди предпенсионного и пенсионного возраста, а у нас, пенсионеров, всегда много вопросов. Общественная приёмная помогает найти их эффективные решения, — считает председатель Правления регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров» по Хабаровскому краю А.М. Акопян. – Сначала мы приходили сюда только в качестве посетителей, однако в последние месяцы, присмотревшись и осмелев, так сказать, активно включились в работу приёмной уже в качестве организации-партнёра».

Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю И.Г. Звержеева считает, что проект Объединённой общественной приёмной выполняет свои задачи и активно развивается.

Напомним, что Объединённая общественная приёмная открылась год назад – 7 апреля 2016 года – на площадке клиентской службы Управления ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе.

Главной целью создания приёмной было обеспечить конструктивный диалог с населением через взаимодействие с общественными организациями и социальными ведомствами, расширить сферу информационной поддержки граждан в вопросах пенсионного и социального характера, в том числе, чтобы учитывать мнение общественности для дальнейшего улучшения качества государственных услуг, предоставляемых фондом.

В приёмной по графику* тематические приёмы проводят сотрудники Отделения ПФР совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, социальных ведомств и общественных организаций. При составлении графика её работы в основе тематического выбора лежат вопросы, поступающие от посетителей клиентской службы ПФР, региональных общественных организаций и жителей края во время проведения телефонных «горячих линий».

* График работы Объединённой общественной приёмной размещён на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам». Также о нём можно узнать по телефону контакт-центра ОПФР: 46-01-46.