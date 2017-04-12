Легендарному летчику Льву Липовичу исполнилось 100 лет

Сегодня легендарный летчик, участник четырех войн Лев Липович отмечает столетний юбилей. С этой датой его поздравил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Рано утром глава региона лично навестил ветерана, пожелал крепкого здоровья и долголетия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Примите самые искренние поздравления со 100-летием, — сказал Вячеслав Шпорт. — За Вашими плечами целый век – эпоха великих потрясений в истории России и всего мира, время героических свершений нашего народа. Всю свою жизнь Вы посвятили авиации. Когда наступал решающий час, всегда мужественно вставали на защиту Родины. Пройдя через горнило нескольких войн, показали пример беззаветной отваги, искреннего патриотизма. Восхищаюсь вашей несгибаемой волей. Выражаю искреннюю признательность за бесценный подвиг во имя сегодняшнего мира и свободы Отчизны».

Лев Борисович Липович — уникальный человек. На его судьбу выпало четыре войны – Финская кампания, Великая Отечественная война, война с милитаристской Японией и боевые действия в Корее. На первую свою войну он попал сразу после призыва. Во время Второй мировой совершил 135 боевых вылетов летчиком-штурманом, доставляя в тыл врага на партизанскую территорию оружие и продовольствие. В 1945-м был штурманом полка, в звании капитана отправился на Дальний Восток, где принял вызов японских агрессоров. Затем участвовал в военных операциях в Северной Корее, после чего остался жить в Хабаровске. Лев Липович имеет более 60-ти различных наград.

Летный опыт оказался востребованным и в мирное время. Более 28 лет Лев Липович проработал в гражданской авиации, в том числе флаг-штурманом первого класса на международных авиалиниях. За свою карьеру он успел освоить 14 типов самолетов.

Несмотря на преклонный возраст, Лев Борисович Липович и сегодня остается в строю. Все последние годы он активно занимается ветеранской деятельностью, работает с молодежью. Лев Липович — почетный гражданин Хабаровска, заслуженный ветеран края.

С юбилеем Льва Борисовича Липовича поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства пожелал здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.