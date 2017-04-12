К майским праздникам в крае увеличат кратность патрулирования лесов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ поручило регионам привести силы и средства для тушения лесных пожаров в полную готовность. Приближаются майские праздники, поэтому необходимо максимально сконцентрироваться, чтобы не допустить возгораний. Местным властям порекомендовали увеличить кратность наземного и авиационного патрулирования территорий, вовремя вводить особые противопожарные режимы, а также принять исчерпывающие меры по контролю за соблюдением запрета на сжигание сухой растительности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в краевом управлении лесами, в настоящее время в регионе все готово для борьбы со стихией. В рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Мониторинг за пожарной опасностью ведется как с земли, так и с воздуха.

«Мы активно используем современные технологии, — подчеркнули в краевом управлении лесами. — В распоряжении службы есть беспилотники, а также система видеокамер, установленная в наиболее горимых районах. Эта техника позволяет отслеживать возгорания на ранних стадиях».

Режим патрулирования планируют менять в зависимости от степени угрозы. Если предстоит сухая, ветреная погода или, к примеру, приближаются праздничные дни, то кратность обходов будет возрастать. Так краевая лесоохрана постарается максимально исключить риски пожаров.

Кроме этого, по поручению Губернатора региона, с начала пожароопасного сезона сразу в пяти районах стартовали профилактические межведомственные рейды, направленные на выявление поджигателей. Лесники совместно с полицией и сотрудниками МЧС патрулируют территории, обходят поля, дачные кооперативы, часто посещаемые лесные участки. Уже оштрафовано свыше двух десятков физических лиц на суммы от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Такие рейды продолжатся до конца пожароопасного сезона.

Напомним, что пожароопасный период в Хабаровском крае открылся 3 апреля. За полторы недели в регионе возникло 11 возгораний в лесах.особый противопожарный режим сейчас действует в Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах, а также в пяти поселках Амурского района: Санболи, Вознесенское, Джуен, Ачан и Эльбан.