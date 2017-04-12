Около 30 ТОС края получат государственную поддержку на реализацию проектов

Сегодня в Правительстве Хабаровского края подвели итоги первого конкурса по выделению государственной поддержки на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Экспертное жюри под руководством первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василия Шихалева, утвердило перечень получателей государственной поддержки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В списке 29 ТОС, которые опередили остальных заявителей по количеству баллов. Между ними будет распределено около 6 млн рублей. В первую тройку вошли ТОС «ДОМ» Верхнебуреинского района с проектом строительства спортивно-игровой площадки, общественные самоуправления «ВЕРА» из Николаевского района и «Лавр» из Хабаровского района. Последнее получит из краевого бюджета около 170 тысяч рублей на строительство детской игровой площадки «Маленькая мечта».

По словам начальника управления реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края Дениса Митрофанова, всего на конкурс поступило 111 проектов от 73 ТОС. Из них большая часть имеет отношение к различным формам благоустройства территории и реконструкции объектов. Это восстановление и ремонт дворовых территорий, уличных лестниц, газонов, дорог, реставрация памятных мест, установка опор освещений и прочее. Больше всего заявок направил Хабаровский район — 24, Комсомольский (19) и Ванинский (17).

«Количество представленных проектов говорит о том, что это направление государственной поддержки сегодня становится все более востребованным. Конечно, в рамках одного конкурса мы не сможем удовлетворить все заявки. Тем, более, что их набралось немало. В мае будет проведен второй конкурс, в рамках которого будет распределено еще 4 млн рублей. Мы приглашаем всех желающих принять участие», — отметил Денис Митрофанов.

Как подчеркнул Василий Шихалев, общественно-государственное сотрудничество является одним из приоритетов Правительства края. «В регионе сформирована система развития территориальных общественных самоуправлений. Главная задача – поддержать инициативных граждан, которые хотят и готовы изменить жизнь к лучшему. В связи с этим по поручению Губернатора края в регионе значительно увеличена поддержка этого направления», — сказал Василий Шихалев.

Напомним, что ТОС – са­мо­ор­га­ни­за­ция граж­дан по ме­сту их жи­тель­ства на ча­сти тер­ри­то­рии по­се­ле­ния для са­мо­сто­я­тель­но­й реализации инициатив по решению вопросов.

Границами ТОС могут быть: подъезд, или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные территории проживания граждан. Границы ТОС устанавливаются представительным органом поселения, внутригородского района по предложению населения.