В канун Первомая хабаровчанам подарят «Дерево любви». Креативный арт-объект скоро появится в парке «Северный» дальневосточной столицы. С предложением установить необычное сооружение к его дирекции обратились представители Хабаровского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота и краевой общественной организации «Союз деловых женщин». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Идея нашла у руководства такой живой отклик, что «Северный» с готовностью оплатил 150 тысяч рублей за изготовление ритуального древа. Как рассказал заместитель директора парка Юрий Левицкий, мысль сделать что-нибудь «эдакое» уже давно носилась в воздухе, так как с появлением в парке Дворца бракосочетаний возникла большая доселе неразрешимая проблема: все ограды каскада прудов и даже световые опоры регулярно оказываются унизанными сотнями железных замков – молодожены вешают их в знак нерушимости своей любви и верности друг другу.

Ежегодно сотрудники парка вынуждены собирать «металлический урожай»: им приходится спиливать целые замковые гирлянды. Левицкий пояснил, что скопление разнокалиберных замков, во-первых, портит внешний вид городских публичных мест культуры и отдыха; во-вторых, создает излишнюю нагрузку на конструкции, что рано или поздно приведет к их разрушению (замки, особенно «амбарные», весят немало); в-третьих (и это — самое главное), рослые парни, пытаясь пристроить свой замок выше остальных, залезают с этой целью на фонарные столбы, расшатывая световые опоры. От тряски с некоторых уличных светильников слетают и разбиваются об асфальт плафоны, которые далеко недешевы.

В результате, кому-то – свадьба и соблюдение странной, непонятно откуда взявшейся традиции, а муниципалитету – дополнительные расходы на ремонт. Однако, не все так безнадежно: «Удачную идею нам подсказали представители Хабаровского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота и краевой общественной организации «Союз деловых женщин». Решили провести эксперимент: в живописном месте парка, на берегу пруда, установить специальное стальное дерево, на ветви которого молодые пары смогут вешать свои замки, минуя ограды и фонарные столбы. В конце апреля уже планируем провести праздничное открытие объекта.

Надеемся, что «Дерево любви» понравится хабаровчанам, и в перспективе здесь вырастет целая аллея таких деревьев», — сказал Юрий Левицкий и подчеркнул, что после установки дерева охрана парка будет усиленно приглядывать за молодоженами и не допустит размещения ими церемониальных замков в непредназначенных для этого местах. Разработчики проекта: Елена Комарова, директор рекламного агентства «Жирафа», член «Союза деловых женщин» Хабаровского края и Юрий Пономарев — представитель Общероссийского движения поддержки флота.

Идею подарить хабаровчанам «Дерево любви» они почерпнули в центральных регионах нашей страны. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге, где власти устали воевать с тоннами свадебных замков, развешанных где попало, давно установлены такие деревья. Стальное ритуальное растение в Хабаровске будет отличаться от столичных необычным дизайном.

Как рассказала Елена Комарова, чье агентство разработало проект и сейчас занимается его сваркой, необычным будет, прежде всего, цвет дерева: ствол и ветви будут красными, а листья и обручальные кольца, которые украсят древесную макушку, — золотыми. Форма также весьма привлекательна: это будет шестигранник, который в местах стыковки создаст визуальный эффект «сердечек». Высота массивной, почти полутонной, конструкции вместе с кольцами – порядка трех метров. Для придания стопроцентной устойчивости при установке ее заглубят в землю на два метра, а основание зацементируют. «Дерево будет стоять так прочно, что выдержит вес не одной сотни замков. Мы думаем, что оно станет знаковым арт-объектом для города. «Северный» — только начало: такие деревья мы хотим установить во всех парках и на прудах в центре Хабаровска.

Их появление украсит и значительно разнообразит городскую среду. Надеюсь, что в октябре мы завершим этот проект седьмым деревом, а это – первое — откроем уже 28-29 апреля», — сказала Комарова. Как отметил Юрий Пономарев, появление в городе нескольких «Деревьев любви» станет возможным лишь при участии частных инвесторов. «Сейчас парк «Северный» делает пилотный экземпляр за свой счет. Те, кто захочет стать спонсором этого доброго начинания, будь то частное лицо или организация, и преподнести краевому центру такой подарок, в качестве благодарности удостоятся размещения на древесном стволе памятной таблички со своим именем или названием предприятия», — сказал он. По мнению авторов проекта, «Дерево любви» обязательно станет интересной достопримечательностью краевого центра и позволит молодоженам исполнить полюбившийся им свадебный ритуал без нарушения порядка в общественных местах. Послужит оно и формированию новых семейных традиций: повзрослевшие родители смогут приводить к дереву своих детей и показывать замки, которые повесили на нем в день свадьбы.