Популярность ГТО в Хабаровске бьет рекорды. Если за весь 2016 год испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошли около 6 тысяч хабаровчан, включая взрослых и детей, то только за 3,5 месяца 2017-го это число уже превысило 5 тысяч жителей города. Многие из них достигли впечатляющих результатов: так, среди учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений дальневосточной столицы с начала текущего года уже около 300 человек выполнили нормативы на «золото». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Старшеклассники особенно стремятся завоевать «Золотой знак» отличия. Дело в том, что, помимо простого удовлетворения личных амбиций, у них есть еще один серьезный стимул: при поступлении в высшие учебные заведения каждый обладатель «золота» дополнительно к баллам, заработанным при сдаче ЕГЭ, получит бонусные – за отличные результаты по ГТО. Прибавка может составить от 1 до 10 баллов – на усмотрение конкурсной комиссии вуза.

Это хорошее подспорье и хотелось бы, чтобы родители это тоже понимали и убеждали своих детей активнее заниматься спортом», — рассказал заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту по внедрению комплекса ГТО Вадим Шульга. Тестирование продолжается, и один из его этапов по виду испытаний ВФСК ГТО «Плавание» прошел сегодня в бассейне детско-юношеской спортивной школы «Дельфин». 60 мальчишек и девчонок из хабаровских школ в возрасте 12-13 лет соревновались в скорости на 50-метровой водной дистанции вольным стилем.

И хотя «чемпионских» результатов не показал никто, своими достижениями большинство пловцов остались довольны, тем более, что у каждого есть шанс исправить положение и улучшить показатели, пройдя испытание повторно в июне. Также Вадим Шульга напомнил, что с 2017 года в правилах прохождения испытаний ВФСК ГТО произошло серьезное, но приятное для многих изменение: теперь проверить себя на прочность может любой житель нашей страны, начиная с 6 лет и без дальнейших возрастных ограничений.

«Не важно, сколько вам лет, главное – иметь на руках медицинское заключение о том, что состояние здоровья позволяет вам принять участие в спортивных испытаниях, тем более, что число желающих пройти их неуклонно растет: если в 2016 году на официальном сайте комплекса www.gto.ru зарегистрировались и получили номер участника более 19 тысяч жителей Хабаровска, то на сегодняшний день официальную регистрацию прошли уже более 26,5 тысяч желающих», — сказал Вадим Шульга.