В Хабаровске при поддержке администрации города пройдет турнир по компьютерному спорту. Турнир соберет лучших игроков в дисциплинах «Counter-Strike: Global Offensive» и «Dota 2». Открытый турнир города Хабаровска по компьютерному спорту будет проведен в два этапа: заочный и очный. Первый продлится с 1 по 31 мая в сети Интернет. Второй – очный – состоится 11 июня 2017 года в КСК «Арсеналец». К участию в турнире допускаются игроки старше 16 лет, имеющие медицинский допуск к соревнованиям по компьютерному спорту. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Состав команды 7 человек: 5 основных игроков и двое запасных. Сразиться за звание лучших могут жители всех регионов Дальнего Востока. Турнир абсолютно бесплатный как для игроков, так и для болельщиков. Ожидается, что финал открытого турнира по компьютерному спорту соберет более 300 участников. За виртуальными баталиями непосредственно в КСК «Арсеналец» будет наблюдать около 2 тысяч зрителей.

Кроме того, здесь будет организована онлайн-трансляция состязаний. В культурно-спортивном комплексе развернутся фуд-корт, зона виртуальной реальности, разместят фото-зоны. В перерывах между играми будут проводиться различные окологеймерские конкурсы, устроят показ косплей-моделей, а также конкурс на сдачу норм ГТО. Прием заявок уже начался. Он продлится до 30 апреля. Для участия в турнире необходимо подать заявку, отправив её на адрес электронной почты fkskk@yandex.ru. Детали предстоящего турнира можно узнать в группе социальной сети «Вконтакте» (vk.com/fks_khab).