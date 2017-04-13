Хабаровчан приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» — она традиционно пройдет 9 мая. Для этого необходимо изготовить штендер с фотографией или ФИО своего родственника, который был участником Великой Отечественной войны. Как отмечают организаторы акции, маршрут шествия пройдёт от парка им. Гайдара по улице Муравьёва-Амурского до стелы Героев на площади Славы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сбор участников 9 мая в 9:30 возле детского парка им. Гайдара со стороны одноименной улицы. Акция пройдёт в Хабаровске уже в пятый раз. В этом году во время шествия участники будут исполнять песни «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста» и «День Победы». Волонтеры-запевалы сейчас работают с педагогом по вокалу.

Подробную информацию об участии можно узнать по телефонам: 94-45-10, 94-14-14 – Региональное представительство движения «Бессмертный полк». 40-89-92 – Управление по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска. 30-91-69 – Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Хабаровского края. Также информация об акции размещена на официальном сайте «Бессмертный полк России».