Новые возможности для развития промышленности представлены в Хабаровске

В Хабаровске сегодня открылась двухдневная стажировка для руководителей органов власти и предприятий дальневосточных субъектов. Мероприятие проводит Министерство промышленности и торговли РФ в рамках программы «Федеральная практика».

В работе обучающей сессии принимают участие представители Минвостокразвития РФ и аппарата полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке. Главной темой повестки стало обсуждение различных инструментов поддержки промышленности и торговли, реализации новых проектов в этой сфере. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Делегацию федерального министерства возглавил директор Департамента региональной промышленной политики Алексей Беспрозванных. По его словам, Хабаровский край стал первой в стране территорией, где Минпромторг РФ проводит выездную стажировку. Аналогичные площадки также пройдут в столицах других федеральных округов.

«Сегодня вопросам развития дальневосточных территорий страны уделяется большое внимание. Для этого субъекты могут воспользоваться широким перечнем инструментов поддержки, которые предлагает наше министерство. Мы хотим призвать активнее использовать наши возможности. В том числе — для создания индустриальных парков. Сегодня резиденты этих площадок могут привлечь средства на компенсацию инфраструктурных затрат, воспользоваться другими формами поддержки», — сказал Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что по итогам выездной стажировки будут составлены «дорожные карты» отраслевого развития дальневосточных субъектов.

Выступая с докладом, Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил большую значимость внедрения режимов ТОСЭР для экономического развития дальневосточных регионов.

«Совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока мы ведем комплексную работу по созданию и внедрению новых инструментов инвестиционной политики для социально-экономического развития территорий. Предоставляем широкий пакет налоговых льгот, таможенных и административных преференций для предпринимательской деятельности резидентов. Край уверенно держит статус промышленного центра Дальнего Востока. Наши предприятия производят военные и гражданские самолеты, суда, выпускают металлопрокат и ряд других наименований продукции. Конечно, новые механизмы развития, в том числе предлагаемые Минпромторгом РФ, являются хорошим стимулом двигаться вперед, развивать производство», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, выездная стажировка Минпромторга РФ продлится два дня. Свои доклады на семинаре представят руководители ведущих институтов развития страны. В их числе Российский экспортный центр, Агентство по технологическому развитию и Фонд развития промышленности.