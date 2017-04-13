Ярмарки «выходного дня» в крае откроются в середине мая

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края подписал соглашение с ООО «Центральный продовольственный рынок» и ЗАО «Али» об организации ярмарок «выходного дня».

На территории этих организаций будет предоставлено 387 торговых мест: 30 на центральном рынке и 357 на МТЦ «Выборгский». Здесь, начиная с 13 марта по выходным дням, жители края смогут приобрести свежие овощи, соленья, мясо, мясную и рыбную продукцию от местных производителей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно договоренностям с предпринимателями, новые места на центральном рынке будут бесплатными, также, как и 300 мест на МТЦ «Выборгский».

«Мы активно готовимся к первой ярмарке выходного дня, которая откроется 13 мая. Уже решено, что среди сельхозтоваропроизводителей будет проведено два конкурса. Лучших продавцов выберут администрация рынка и покупатели. Победителей ждут приятные бонусы, а посетителей — скидки. Также хочу отметить, что помимо бесплатных мест на улице, ярмарка разместится и в павильонах. Здесь мы предоставим 57 точек для торговли рыбой и мясом. Они будут платными, но по самой низкой цене в городе – 34 рубля за квадратный метр», — отметил заместитель генерального директора ЗАО «Али» Али Мамедов.

Он также добавил, что в дни ярмарок организуют работу до пяти автобусов, которые бесплатно буду перевозить хабаровчан.

Председатель комитета Николай Крецу подчеркнул, что в этом году, по сравнению с прошлым, у сельхозтоваропроизводителей края появится больше возможностей для реализации своей продукции.

«Впервые в истории проведения ярмарок «выходного дня» мы откроем сразу три площадки. Это удобно как для жителей, так и для фермеров. Большая заслуга в этом, конечно, принадлежит предпринимателям, которые проявляют социальную ответственность: предоставляют бесплатные места и организуют работу общественного транспорта. Такой подход мы приветствуем», — сказал Николай Крецу.

Напомним, ранее аналогичное соглашение краевые власти подписали с торговым центром «Экодом». Для сельхозпроизводителей здесь выделят 137 мест. Торговые ряды разместятся на двух площадках. Первая расположится на улице вдоль парковочной зоны. Здесь аренда одного квадратного метра обойдется предпринимателям в 100 рублей. Вторую оборудуют внутри торгового центра со стоимостью в 180 рублей за кв. м.

В ТЦ «Экодом» и МТЦ «Выборгский» ярмарки «выходного дня» будут проходить до октября по субботам и воскресеньям с 8.00 до 14.00. На центральном рынке — с 8.00 до 19.00 только по субботам.