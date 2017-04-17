Инвестиционный и экономический потенциал края презентовали в Торгово-промышленной палате РФ

В Торгово-промышленной палате РФ состоялась презентация экономического, промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Хабаровского края. Участникам встречи также представили крупные инвестиционные проекты, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Возможности региона оценили члены Торгово-промышленной палаты, представители федеральных органов власти, предприниматели, дипломаты, зарубежные партнеры, журналисты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Дальний Восток всегда воспринимался жителями европейской части страны немного таинственной территорией, и сегодня есть возможность узнать его ближе. Этот регион действительно необычный, особенно с точки зрения природных ресурсов и экономики. В нем представлены практически все отрасли экономики, и каждая из них инвестиционно привлекательна», — подчеркнул Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По мнению замглавы Минвостокразвития России Александра Крутикова, в Хабаровском крае создана лучшая для работы с инвесторами среда на Дальнем Востоке. В регионе организованы две первые в России территории опережающего развития, скоро появится третья. Заявки на вступление в ТОР подали более 60 компаний, 27 уже получили статус резидентов с проектами на сумму более 40 млрд руб.

По время презентации потенциала региона первый зампред Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка подчеркнул, что регион является четвертым по площади субъектом страны. По его территории протекает одна из крупнейших в мире рек – Амур. Край имеет выход к морю и протяженную границу с Китаем, что создает уникальные возможности для транспортной инфраструктуры. Здесь богатые леса и недра, хорошие водные ресурсы, большое количество практически не тронутых цивилизацией территорий. Регион экспортирует товары на 1,54 млрд долларов в год. Импорт составляет 0,4 млрд долларов.

«В Хабаровском крае развиты энергетика, транспортная отрасль, судо- и самолетостроение, горнодобывающий, рыбопромышленный, лесопромышленный комплексы, туризм, строительство, металлургия. В регионе также активно продолжается реализация проекта «дальневосточный гектар». Поступило около 12 тысяч заявок, причем каждая двенадцатая – из других регионов России», — отметил Юрий Чайка.

С презентациями также выступили директор по развитию индустриального парка «Авангард» и ТОСЭР «Хабаровск» Андрей Безверхов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков, учредитель ГК «Дальневосточная дорожно-строительная компания» Петр Мигалчан. Они представили проекты, рассказали об условиях привлечения инвестиций, льготах для инвесторов и перспективах развития бизнеса в Хабаровском крае. Законодательство края, система финансовых и нефинансовых преференций, а также организационная поддержка инвесторов позволяют эффективно использовать имеющийся в регионе экономический и ресурсный потенциал.

После презентации представители Хабаровского края ответили на многочисленные вопросы предпринимателей и журналистов.