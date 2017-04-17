Авиасалон в Комсомольске-на-Амуре заинтересует покупателей из стран АТР

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин выразил мнение, что новый авиасалон в Комсомольске-на-Амуре в первую очередь заинтересует покупателей из стран АТР. В этом регионе сегодня есть спрос, как на гражданские самолеты, так и на боевые машины. Авиапромышленники получат прекрасную возможность представить свою продукцию в выгодном свете, показать ее технологические особенности, сильные стороны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Есть такая идея, и мы уже начали воплощать ее в жизнь — провести авиасалон в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, — сказал Сергей Катырин. — На мой взгляд, место для такого мероприятия выбрано оптимально. В городе расположен мощнейший завод, где собирают самолеты. Можно посмотреть, как создается уникальная техника. Появился реальный шанс привлечь страны Азиатско-Тихоокеанского региона, у которых огромный потенциал, как с точки зрения гражданских самолетов, так и боевых машин. Надеюсь, что салон станет традиционным, найдет своих посетителей и потребителей».

Напомним, что Дальневосточный международный авиасалон должен пройти в Комсомольске-на-Амуре в 2018 году. Торгово-промышленная палата России и Правительство Хабаровского края уже подписали «дорожную карту» по его организации. Документ власти региона подготовили совместно с экспертами ТПП и Международного авиакосмического салона (МАКС).

Дальневосточный международный авиасалон позволит продемонстрировать конкурентные преимущества и достижения города в области высокотехнологичного авиастроения и инновационной промышленности. Мероприятие станет эффективной площадкой для экспертного общения, придаст новый импульс развитию Дальнего Востока.