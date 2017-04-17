Хабаровску вручен диплом за второе место во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России». Награждение прошло в Москве в минувшую пятницу. Мэр краевого центра Александр Соколов сегодня представил награду журналистам. По словам градоначальника, в данной номинации обычно разворачивается большая конкурентная борьба между городами-претендентами. И то, что Хабаровск оказался в тройке лидеров, говорит о многом. «Надеемся, что жителей города этот результат порадует и вдохновит на новую работу по благоустройству города. А она предстоит большая, особенно в этом году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Будут сделаны десятки дорог, отремонтированы сотни тысяч квадратных метров дорожного покрытия, проведено благоустройство газонов, обустроены новые цветники. Новые цветовые формы, подсветка, освещение, озеленение – все в этом году получит новое развитие. И в каждом из этих направлений мы сделаем шаг вперед. Чтобы город похорошел, был благоустроен, комфортен, и чтобы престиж Хабаровска на просторах России и стран СНГ был высок, да и в ближнем и дальнем зарубежье его имя звучало достойно!», — заявил мэр. Напомним, Хабаровск неоднократно становился победителем и призером Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город РФ».

Трижды – в 2004, 2006 и 2008 годах – Хабаровск был признан лучшим, ему присуждалось первое место. По результатам конкурсов 2002 и 2010 годов дальневосточная столица занимала 3-е место. А в 2007 году краевой центр завоевал второе место. Раньше вместе с дипломом выделялась и внушительная премия, которая шла на благоустройство города-победителя. Сейчас от этой практики отказались. Мэр выразил особую признательность жителям города за большую работу, которую они проводят по содержанию своего двора, дома, подъезда. Между тем, есть и проблемы. Среди них проявления вандализма по отношению к объектам городской инфраструктуры и благоустройства, избыточная и некачественная реклама.

Александр Соколов напомнил, что в рамках двухмесячника по санитарной очистке города проводятся два субботника: 22 апреля и 20 мая и пригласил горожан принять в них участие: «За один день можно будет сделать так много, что мы сами удивимся, увидим результаты своего труда — похорошевший город, его зеленый наряд. Предстоит огромный объем работы – вывоз зимних накоплений, наведение порядка. С каждым годом отношение горожан к общественному пространству, благоустройству, к своему двору, к общедомовому имуществу улучшается.

Один из факторов общественной активности, показывающий отношение и любовь к городу, — это участие в субботнике по наведению порядка. Важно, чтобы майские праздники – День Победы и День города – мы встретили достойно!». Вместе с дипломом призера за «Самый благоустроенный город России» Хабаровску вручен и диплом «За активную работу по информационному сопровождению реформы ЖКХ». Его учредил Союз журналистов и издательский дом «Поиск». К диплому прилагается золоченая статуэтка. «Эти награды говорят о вкладе хабаровских журналистов в работу по благоустройству города, информированию жителей. Это важная работа», — заявил мэр.