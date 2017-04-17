Более 25 тысяч горожан намерены выполнить нормы комплекса ГТО. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко. Большинство из зарегистрированных на официальном портале комплекса – школьники. Их почти 21700 человек. Более 5 тысяч горожан из числа желающих пройти испытания комплекса «Готов к труду и обороне» в возрасте от 18 до 29 лет. Другая категория – от 30 лет и старше – представлена всего 1334 хабаровчанами. «Трудно внедрять комплекс ГТО в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Взаимодействие с предприятиями, бизнесом, неорганизованными группами горожан происходит очень медленно. Самой большой проблемой стало получение участниками медицинских допусков. Сначала, когда люди приходили в поликлиники, им давали десятки направлений к врачам, это все растягивалось на недели, и у людей просто желание пропадало собирать все справки.

Сейчас мы на совещаниях со всеми структурами добиваемся, чтобы человек обратился за допуском и тут же на комиссии ему проверили здоровье и выдали справки», — рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко. Более 25% горожан, по данным социального блока администрации Хабаровска, занимаются физкультурой и спортом. Для популяризации движения ГТО в краевом центре городские власти провели ряд фестивалей.

Так, в спортивном празднике уже участвовали сотрудники муниципалитета, уже прошел фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, школьников и студентов. Отдельный фестиваль ГТО провели и для горожан, которые самостоятельно записались на участие в спортивных испытаниях. «Главное для нас сейчас – это мотивация участников. Хотелось бы поднять все трудовые коллективы города. Пока активности от этой внушительной категории нет. Еще важно приобщить к движению семьи горожан. Хорошо, когда родители понимают важность спорта в жизни и прививают эти традиции детям», — отметила Светлана Шевченко. Пока за 3,5 месяца нормы комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили около 5 тысяч горожан. Более 300 жителей Хабаровска прошли испытания на золотой знак ГТО.