Депутаты городской думы: «Оторвать школьников Хабаровска от телефонов и компьютеров помогут «Веселые старты». В минувшую пятницу состоялось первое в этом году действительно веселое уличное состязание. Для 60 учеников школ №№ 13 и 80 Кировского района дальневосточной столицы занимательную эстафету организовали и провели депутаты Хабаровской городской думы Андрей Никонов и Константин Юров. Около полутора часов на стадионе 80-й школы юные спортсмены 13-14 лет соревновались в быстроте, ловкости, меткости, выносливости, силе и стойкости командного духа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В программе – «классика жанра»: бег в мешках, перетягивание каната, прыжки на джампинг-боле и ряд других, не менее интересных и подвижных заданий. Результат – улыбки, задорный смех, румяные щеки, горящие глаза и радость – одна на всех: и на детей, и на взрослых. Особо отличившиеся команды и участники получили медали и грамоты, сладкие призы. Но, на самом деле, победила, конечно же, дружба. «Идея активной популяризации известной еще с советских времен эстафеты «Веселые старты» пришла к нам потому, что пока еще не во всех районах Хабаровска есть достаточное количество объектов, где дети могли бы проводить время, занимаясь спортом и физкультурой. Вторая причина, подтолкнувшая нас заняться этим, — то, что в наш век всеобщей компьютеризации подрастающее поколение теряет навыки общения друг с другом.

Дружеские беседы, встречи, прогулки многим подросткам заменили гаджеты: они ведут активную переписку с товарищами в Интернете, но зачастую не могут подобрать слов, когда встречаются с друзьями в школе или дворе лицом к лицу. Пусть вместе поиграют, подышат свежим воздухом, поболеют друг за друга: спорт прекрасно сплачивает людей, причем независимо от их возраста и социального статуса.

Начать решили с микрорайона Большая-Вяземская, поскольку от 80-й школы, на стадионе которой сегодня прошла игра, до аэропорта пока нет практически никаких спортивных сооружений. Эти «Старты» мы посвятили Дню космонавтики, который страна отпраздновала 12 апреля. И в дальнейшем планируем отмечать российские знаменательные даты спортивными праздниками – пусть подрастающее поколение помнит о них и познает историю своей страны, в том числе и через спорт. Следующую игру мы готовим в Краснофлотском районе к 9 мая», — рассказал Андрей Никонов.

В планах организаторов – в ближайшие месяцы провести «Веселые старты» во всех районах города. А осенью, в сентябре-октябре, собрать все команды, победившие в районных эстафетах, на грандиозный финал. В нем ребята смогут сразиться за серьезные призы. «Для организации состязаний такого масштаба нам, скорее всего, понадобится помощь городского управления по физической культуре и спорту, а также площади, многократно превосходящие любой школьный стадион.

Может это будет поле одной из хабаровских спортивных арен, может быть – территория одного из городских стадионов. Учитывая, что ребята всегда с удовольствием идут на «Веселые старты», думаем, в финальном поединке сразятся не менее 10 команд», — поделился Константин Юров. Оба народных избранника надеются также, что эстафета привлечет и внимание взрослых, которые смогут посодействовать созданию новых спортивных объектов для детей и молодежи дальневосточной столицы.