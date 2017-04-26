Фонтанный комплекс на главной площади края запустят 29 апреля

Запуск фонтанов на площади Ленина в Хабаровске состоится 29 апреля в 21.00.

По информации управления административными зданиями Правительства края, сейчас специалисты ведут профилактические работы. Производят замену необходимых узлов и агрегатов комплекса, электрооборудования, делают пробные запуски отдельных чашей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«К текущим работам мы начали готовиться еще в январе. Сейчас проверяем все системы, в том числе подсветку. Если где-то оборудование дает сбой или выходит из строя, меняем его. Сегодня мы проводим пробный пуск комплекса. Посмотрим за его работой и при необходимости отрегулируем, а 29-го дадим старт», — рассказал начальник КГКУ «Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края» Виталий Булатов.

График работы фонтанного комплекса на пл. Ленина: будние дни и воскресенье с 12.00 до 23.00, пятница, суббота с 12.00 до 24.00. Профилактические работы на комплексе – еженедельно по понедельникам, а в четверг до 15.00.

По согласованию с мэрией краевого центра, все фонтаны в Хабаровске начнут свою работу одновременно – 29 апреля в 21.00.