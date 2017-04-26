Ветерану Великой Отечественной войны Андрею Медведеву исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Андрей Медведев отметил 100-летний юбилей. От имени Губернатора со знаменательной датой его поздравил заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам Владимир Чаюк. Также он вручил юбиляру поздравительное письмо Президента РФ Владимира Путина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Андрей Иванович Медведев родился 25 апреля 1917 г. в Алтайском крае. В возрасте 14 лет вместе с семьей оказался на Дальнем Востоке. Трудовую деятельность начал в 1932 году курьером на заводе «Нефтестрой». После обучения токарному делу приступил к работе на заводе «Дальдизель», где в общей сложности проработал более 33 лет.

В 1938 году был призван в армию, отслужил на артиллерийских складах. В ноябре 1940 года демобилизовался и вернулся на завод. Когда началась Великая Отечественная война – просился на фронт, но ему дали «бронь». Нужны были хорошие токари, а времени на дополнительное обучение не было. Фронту требовалось оружие и боеприпасы. Во время войны работал в 7-м токарном цеху. Из под его рук выходили подъемные механизмы для 120 мм полковых минометов и рамки для 76 мм горных пушек.

Андрей Иванович награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», юбилейными медалями, памятным знаком «За культурно-бытовое строительство Хабаровска» к 100-летию

краевой столицы.

Отметим, в 2017 году 100-летний юбилей в крае отметят еще 12 ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время в регионе проживают 5935 ветеранов войны. Среди них 804 фронтовика 4906 тружеников тыла, 153 несовершеннолетних узников концлагерей и 72 блокадника Ленинграда.