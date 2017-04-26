24 первоклассника, принятые в хабаровские школы по фиктивной прописке, отчислены. На их места уже зачислены ученики, реально проживающие в микрорайонах, к которым относятся учреждения среднего образования. Об этом сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Основанием для отчисления детей стали результаты проверок, проведенных миграционными и правоохранительными органами по обращениям руководителей 10 школ, лицеев и гимназий краевого центра, и требования российского законодательства. Теперь искать себе другое учебное заведение (по месту фактического проживания) придется несостоявшимся ученикам пяти городских школ №№: 12 (3 ребенка), 32 (4 человека), 80 (3 первоклассника), 3 (четверо детей). Больше всего «нелегалов» оказалось в гимназии № 5 – из нее отчислено 10 учеников.

Впрочем, у них есть все шансы сесть за парты: прием документов на поступление детей в первый класс продолжается. Стоит отметить, что число отчисленных учеников с фиктивной пропиской будет расти: еще не все проверки закончены, школы получили ответы от правоохранителей еще не на все запросы, которых было подано немало. Как сообщалось ранее, в марте текущего года около 200 обращений руководители общеобразовательных учреждений направили в миграционную службу и еще порядка 70 – в полицию.

«Проверки занимают длительное время, так как идут в двух направлениях: во-первых, нужно установить обстоятельства и основания регистрации ребенка по конкретному адресу; во-вторых, — выяснить, действительно ли он по нему проживает. Пока еще не настало время прозвенеть школьному звонку, проверки достоверности регистрации и проживания будущих первоклассников по адресам временной прописки будут продолжаться», — сказала Ольга Тен. Она в очередной раз подчеркнула, что места в хабаровских школах хватит всем: в этом году дополнительно открыто 40 первых классов, так как за парты сядет гораздо больше первоклассников, чем прежде: в Страну знаний отправятся около 7,5 тысячи маленьких хабаровчан. Также Ольга Тен напомнила, что у родителей, которые хотят отдать свое чадо в школу, расположенную в другом районе города – не по месту фактической прописки ребенка, есть шанс это сделать с 1 июля текущего года, когда образовательные учреждения будут готовы принять таких первоклассников на имеющиеся свободные места.