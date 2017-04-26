В администрации Хабаровска прошло заседание городской антинаркоти-ческой комиссии

В администрации Хабаровска прошло заседание городской антинаркотической комиссии. С докладом выступили ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Жмеренецкий и начальник отдела управления транспорта Наталия Осадчук. Наталия Осадчук рассказала о мерах, направленных на недопущение фактов употребления наркотиков работниками пассажирских транспортных предприятий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Ежедневно водители проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры для оценки состояния здоровья и выявления признаков употребления алкоголя, наркотиков и запрещенных лекарственных препаратов. Если у медработника появятся сомнения на предмет наркотического опьянения, то водитель направляется в специализированное медицинское учреждение на освидетельствование. Как отметила представитель управления транспорта, ни разу заключений, подтверждающих факт употребления наркотических веществ, получено не было.

Кроме того, на предприятиях ведутся журналы по работникам транспорта, которые склонны к употреблению спиртного. Работники транспортного предприятия раз в два года проходят полную медкомиссию, водителей в обязательном порядке осматривает нарколог и психиатр. Те, кто в положенные сроки освидетельствование не прошел, к работе не допускаются. Как было отмечено на заседании, для профилактики наркомании на предприятиях размещаются информационные листки «Скажи наркотикам НЕТ!».

В Дальневосточном медицинском университете также ведется профилактическая работа со студентами. «Для студентов ежегодно проводятся акции по профилактике ВИЧ-инфекций. Они участвуют в работе Международной ярмарки «Мир медицины – здоровье и красота». С первокурсниками проводятся беседы по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма и других негативных явлений», — отметил ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Жмеренецкий. Особое внимание в вузе уделяется иностранным учащимся. Психолог проводит беседы с группами студентов для интернационального воспитания. На противодействие распространению наркотиков ежегодно выделяются средства из городского бюджета. Совместно с правоохранительными органами в борьбу с наркоманией включены различные структуры муниципалитета.