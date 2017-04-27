Третий муниципальный этап Гражданского форума начал работу в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске открылся третий муниципальный этап Гражданского форума края. Обсудить актуальные вопросы общественного-государственного сотрудничества собрались активисты, ведущие эксперты в области социального партнерства, некоммерческие организации, представители органов власти.

В 2017-м вектор проведения Гражданского форума сместился в районы края. С начала года уже прошло два муниципальных этапа: В Комсомольске-на-Амуре и Верхнебуреинском районе. Участие в работе экспертных площадок приняли более 400 человек. Это позволило обменяться опытом, выстроить диалог гражданского общества с органами власти. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для участников хабаровского этапа форума организована работа различных обучающих и дискуссионных площадок, семинаров, тренингов, мастер-классов. Речь шла о социально ориентированном проектировании, развитии гражданского общества, выстраивании эффективного взаимодействия между некоммерческими организациями и властью. Активисты НКО поделились лучшими социальными практиками, представив свои проекты.

Особое внимание на форуме уделили вопросу вовлечения институтов гражданского общества в реализацию программы государственной национальной политики. Эту тему обсудили на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе края с общественным советом при администрации города.

«Национальная политика России остается незаменимым приоритетом в деятельности органов власти, — отметил Вячеслав Шпорт, открывая заседание Совета. — В 2017 году в Хабаровском крае начались масштабные мероприятия по реализации программ укрепления единства российской нации и развития народов. Считаю особенно важным участие в этом процессе гражданских активистов Хабаровска. Сегодня мы с вами начнем работу над Стратегией государственной национальной политики в регионе, которая будет направлена на общественное и духовное объединение граждан».

Первые итоги работы подведут на основном региональном Гражданском форуме, который состоится осенью этого года. Планируется, что в нем примут участие представители некоммерческого сектора со всего Дальнего Востока и других субъектов страны. На тематических площадках и круглых столах эксперты обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием и поддержкой институтов гражданского общества.