В Хабаровске по-прежнему некому отлавливать бродячих псов. Четыре аукциона на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных, проведенные в текущем году городской администрацией, не принесли результатов – заявок на участие в них так никто и не подал. Последний из аукционов прошел 19 апреля – безрезультатно. Об этом рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Ирина Грошева. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Главной причиной того, что хабаровские предприниматели не заинтересованы в оказании городу этой услуги, является значительное снижения ее финансирования. В текущем году на отлов и содержание лохматых бродяжек из краевого бюджета выделено всего 2 миллиона 800 тысяч рублей, а четыре года тому назад эту же работу предлагалось выполнить за 5 миллионов 800 тысяч. «Если в 2014 году на выделенные средства мы могли отловить и содержать 2800 безнадзорных животных, то на деньги 2017-го мы сможем временно убрать с улиц лишь около 1,5 тысячи бесхозных псов. К тому же, финансовые лимиты, и так урезанные до минимума по непонятным причинам, не учитывают весь объем работ: в них не заложены средства на воду и подстилки для собак, на регулярную уборку их вольеров.

То есть, данные расходы лягут на плечи того, кто победит в нашем конкурсе и решит заняться отловом и содержанием безнадзорных животных. Не удивительно, что желающих участвовать в аукционе не находится. Мы неоднократно обращались по этим вопросам в краевое управление ветеринарии, но решение об увеличении финансовых лимитов на выполнение этих работ пока так и не принято», — сказала Грошева. Также она отметила, что в последнее время число хвостатых беспризорников в городе стремительно растет: по самым скромным подсчетам, хабаровские дворы и помойки сейчас инспектируют минимум три тысячи псов, которые сбиваются в большие стаи и уже представляют угрозу для жизни и здоровья горожан.

В комитеты по управлению районами города регулярно поступают жалобы на агрессивное поведение уличных скитальцев, особенно в весенний период, когда собачьи «свадьбы» начинают шествие по всем уголкам краевого центра. «Уже дважды в текущем году по многочисленным обращениям граждан мы заключали разовые контракты на отлов опасных собачьих свор. Были пойманы 112 псов. Сейчас идет оформление документов на заключение очередного договора в сумме до 100 тысяч рублей, чтобы хоть как-то обезопасить горожан», — сообщила Ирина Грошева. В мае в городе будет объявлен пятый с начала года аукцион на осуществление работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. Но будет ли он успешным?