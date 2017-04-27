31% проводят время с коллегами только в рамках общекорпоративных мероприятий

Служба исследований сайта по поиску работы и подбору HeadHunter провела опрос среди хабаровчан, чтобы выяснить, нравится ли им проводить время с коллегами после работы.

Каждый пятый (21%) предпочитает не встречаться с коллегами вне работы, 31% — делают это только в рамках общекорпоративных мероприятий, и только половина (48%) ходит куда-либо с сослуживцами ради неформального общения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

Неформальное общение с коллегами – это, как правило, общение лишь со сложившимся на работе кругом друзей (47%), хотя примерно каждый пятый отмечал, что также вне работы встречается с теми, с кем непосредственно работает над совместными проектами (23%) или в рамках своего отдела/ подразделения (19%). Лишь единицы собираются с сослуживцами из других отделов, с которыми их не связывают общие рабочие задачи (8%).

¾ хабаровчан для неформального общения с коллегами предпочитают бары, кафе или рестораны (74%), половина (51%) отправляется на природу, треть (31%) выбирает культурный досуг в виде театра или кино и каждый пятый (22%) – совместные занятия спортом.

73% из тех, кто проводит время с коллегами в неформальной обстановке, это нравится, каждый 4ый (25%) отмечает, что «когда как», а вот 2% однозначно не испытывают от этого удовольствия.

Главная причина, по которой коллеги проводят время вместе вне работы – им нравится их коллектив (73%), 63% считают, что это позволяет открыть для себя коллег с новой стороны, а 30% — видят выгоду для своей работы, так как это помогает быстрее решать какие-то вопросы.

Среди причин своего неприятия общения с сослуживцами вне работы лидирует нежелание тратить на это личное время, которое хочется отвести на решение своих вопросов (74%), также многие отмечали, что просто хотят отдохнуть от коллег, так как проводят с ними и так достаточно много времени (51%). 40% отметили, что в подобном окружении не могут до конца расслабиться, а 37% призналось, что недолюбливают своих коллег, 19% просто не хотят тратить деньги на совместное времяпрепровождение.