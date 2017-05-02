В краевом центре завершилась работа выставки-ярмарки «Хабаровск – город мастеров». Для ее гостей были проведены мастер-классы, а также состоялись выступления творческих коллективов. По традиции, прошло награждение участников и победителей городских конкурсов на лучшее стихотворение «О Хабаровске с любовью» и на лучшую песню «Я песней славлю город свой». 50 поэтов и авторов песен в этом году соревновались за победу в творческих конкурсах. Всего по итогам двух конкурсов дипломами и премиями были награждены 8 горожан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Так, в конкурсе песен диплом третьей степени и 20 тысяч рублей получил Александр Андриянов. Второе место разделили Анатолий Камышин и Александр Урванцев. Победители получили дипломы и 30 тысяч рублей премиальных. Первое место завоевали Александр Скачков и Елена Ковалева. Из рук начальника управления культуры Хабаровска Марины Стоякиной они получили дипломы и премию в размере 40 тысяч рублей. В конкурсе стихов 3-е место заняла Алла Ефимова. Она получила диплом и 5 тысяч рублей. Серебро творческого состязания, а также диплом и премия в размере 10 тысяч рублей достались Дарье Улановой.

Первое место завоевала Елена Ковалева. Она получила 15 тысяч рублей и диплом первой степени. «Наши творческие состязания проходят уже более 10 лет. За это время появилось более 500 произведений о Хабаровске. Стихами и песнями мы не только прославляем наш город, но и прививаем любовь к нему и гордость. Я надеюсь, что мы и дальше будем узнавать о новых произведениях, посвященных Хабаровску», — рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина. Дипломы получили и организаторы выставки-ярмарки «Хабаровск – город мастеров».

Представителям комитетов по управлению районами, управлению по делам молодежи и социальным вопросам, управлению социальной работы с населением краевого центра их вручил глава города Александр Соколов. «Выставка ко Дню города стала уже доброй традицией. Есть возможность показать свое искусство, представить мастеров, которые иногда не «на переднем плане», не заметны, а здесь их видят не только гости мероприятия, но и организаторы, которые могут содействовать в продвижении творчества этих мастеров.

Огромная благодарность – мастерам. Они прибыли из разных городов и регионов России и даже из других стран, привезли свои поделки, обустроили выставочные уголки. Видно, что с каждым годом мастерство растет и передается гостям выставки-ярмарки», — рассказал мэр Хабаровска Александр Соколов. Градоначальник наградил дипломами всех участников выставки-ярмарки. Мэр прошел по всем рядам и пообщался с каждым из мастеров.