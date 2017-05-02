Пятнадцать новых товаров от местных производителей получат в этом году знак «Хабаровская марка». В Хабаровске стартовал десятый юбилейный конкурс с аналогичным названием в номинации «Продовольственные товары». В этом году на суд жюри 16 участников выставили 68 образцов своей продукции – напитки, хлеб и выпечку, кондитерские и колбасные изделия, рыбные консервы и прочие. Дегустация проходила, как обычно, в столовой администрации города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Образцы продукции оценивались по таким показателям, как товарный и внешний вид, цвет, аромат, консистенция, вкус и другим. Как рассказал начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска Олег Фомин, в этом году в конкурсе принимают участие как новички, так и победители предыдущих конкурсов. Среди них – компании «ДВ-Ареал», «Новоторг», «Мясное дело», ХЛВЗ «Хабаровский». Имена победителей станут известны накануне Дня города. После церемонии награждения они будут иметь право маркировать свою продукцию местным «знаком качества» — «Хабаровская марка». По словам победителей прошлых лет, этот знак увеличивает доход от продажи таких товаров на 15-20 процентов.