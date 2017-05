Японские инвесторы стали участниками проекта по строительству аэровокзального комплекса в Хабаровске

В Москве состоялось подписание соглашения о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса между ОАО «Хабаровский аэропорт» и консорциумом японских инвесторов.

Со стороны консорциума документ подписал исполнительный заместитель Председателя Правления Sojitz Corporation Сигеки Дантани, от ОАО «Хабаровский аэропорт» — председатель совета директоров компании Константин Басюк. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Данное соглашение призвано зафиксировать позиции сторон на этапе подготовительных мероприятий по вхождению японских инвесторов в проект. Стороны с удовлетворением отметили высокую динамику реализации договоренностей, в частности, установление долгосрочных инвестиционных тарифов для будущего терминала внутренних воздушных линий Международного аэропорта Хабаровск, которые удовлетворяют российских и японских инвесторов.

Стороны приступили к подготовке юридических документов для вхождения японских инвесторов в проект.

Напомним, что ОАО «Хабаровский Аэропорт» и консорциум японских инвесторов планируют построить новый терминал внутренних линий площадью около 26 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год. В дальнейшем стороны будут совместно осуществлять операционное управление новым терминалом и существующим международным терминалом. Начало строительства терминала внутренних линий запланировано на лето 2017 года.

В состав консорциума японских инвесторов входят Sojits Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO).