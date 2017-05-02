В Хабаровске завершился отопительный сезон

Сегодня в Хабаровске официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в мэрии. С этого месяца в квитанциях горожан на оплату жилищно-коммунальных услуг временно исчезнет строчка «Отопление».

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, тепло перестали подавать не только в краевом центре, но также в Бикинском и Хабаровском районах. Частично — в районе имени Лазо. В Комсомольске-на-Амуре батареи начнут остывать уже с завтрашнего дня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Решение о начале или завершении отопительного сезона принимается в администрациях муниципалитетов, — напомнили в краевом минЖКХ. – Точные даты заранее назвать нельзя, поскольку все зависит от температурного режима. Обычно, подачу тепла прекращают в том случае, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне выше плюс восьми градусов. В различных районах это происходит в разное время, поэтому сроки никогда не совпадают».

В минЖКХ уточнили, что в центральных и южных частях региона полностью отключат отопление к концу мая. В отдаленных северных территорях это произойдет не раньше июня.

Подробнее узнать о том, как прошел отопительный период в Хабаровском крае, можно будет в ближайшую пятницу, 5 мая, на пресс-конференции регионального министерства ЖКХ.