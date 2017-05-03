В Хабаровске выбрали лучших поисковиков города. Организатором конкурса выступил центр патриотического воспитания. Конкурс проходил в конце апреля. Участие в нём принимали воспитанники поисковых отрядов. Они состязались в знании истории Отечества, Хабаровского края и Хабаровска, презентовали свою деятельность и защищали конкурсные работы на темы: «Мой поиск», «Я рисую предков», «Медиа», «Дорога к обелиску», «Хабаровск – город воинской славы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Участников разделили на две возрастные группы: с 12 до 16 лет и с 16 до 35. На конкурс подали заявки более 30 человек, для участия в финальном этапе были отобраны 10 лучших работ. В возрастной группе до 16 лет победителем стал ученик гимназии №8, активист поискового объединения «Следопыт» Глеб Файзулаев.

В старшей возрастной группе лучшей признали студентку Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алину Потиханову. Поисковой деятельностью девушка занимается больше 10 лет, она участвовала в краевых и всероссийских конкурсах, награждена знаком «70 лет Победы». Участников наградили сертификатами на приобретение цифровой техники. Также по итогам конкурса выбрали тех, кто примет участие в Вахте Памяти – 2017. Кроме того, они смогут пройти обучения в школе поисковика. Полевой выход запланирован на конец июня. Участников отвезут на раскопки в одно из мест, где были бои во время Гражданской войны.