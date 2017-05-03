Около 500 заявок на благоустройство дворов поступило в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день от жителей региона уже поступило 470 заявок на благоустройство дворов. В лидерах по-прежнему остаются хабаровчане, которые подали свыше половины всех обращений.

В министерстве ЖКХ края напомнили, что принимать заявления в муниципалитетах будут до середины мая. Затем потребуется пару недель, чтобы рассмотреть и проанализировать все обращения. К 25 мая власти утвердят окончательные варианты программ благоустройства, куда войдут пожелания людей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В предварительных планах благоустройство – 558 дворов. Также граждане с энтузиазмом делятся мнением по поводу внешнего облика площадей, парков, скверов. По этому направлению в регионе подано 1274 обращения», — уточнили в краевом минЖКХ.

Напомним, что приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал этой весной во всех регионах Российской Федерации. Он должен стать новым этапом в решении вопросов благоустройства, когда при составлении перечня работ муниципалитеты обязательно учитывают пожелания жителей. Именно такой подход в своем Послании Федеральному Собранию обозначил Президент РФ Владимир Путин.

В Хабаровском крае к Проекту присоединилось 19 муниципальных образований. В общей сложности на его реализацию краевые власти перечислили поселениям-участникам 307,5 млн рублей.