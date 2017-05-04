До конца мая жители края смогут вносить предложения по названиям новых поселений

В регионе продолжается прием заявок на лучшие названия территорий компактного размещения получателей «дальневосточного гектара». Окончательные итоги подведут 01 июня.

Заявку можно подать по электронной почте: t.v.minniakhmetova@adm.khv.ru или принести по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76 (каб. 404). Телефон для справок: 8 (4212) 32-45-31. Кроме того, жители края имеют возможность внести свой вариант названия нового населенного пункта в специальный раздел на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края. Предложения принимаются до 25 мая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По итогам конкурсная комиссия выберет наиболее интересные и удачные варианты, которые будут предложены органам местного самоуправления в качестве названий новых населенных пунктов. Прежде всего, эксперты оценят новизну предложения – на карте не может быть одинаковых населенных пунктов. Еще одно требование – в названии поселения должны отразиться характерные признаки географического объекта, местности или традиционного образа жизни населения. Кроме того, предложение по наименованию территории не должно содержать более трех слов. Не принимаются к рассмотрению заявки нецензурного или оскорбительного характера.

«Интерес жителей края к «дальневосточному гектару» постоянно растет. Сейчас у них появилась возможность лично принять участие в решении вопросов местного значения. По итогам конкурса мы надеемся получить интересные предложения по названиям поселений. Креативный подход приветствуется, — отметил начальник отдела министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона Андрей Примак. – Все участники будут удостоены дипломами Губернатора края».

Напомним, в настоящее время в регионе определены первые территории компактного размещения получателей «дальневосточного гектара». Самое большое количество коллективных заявок поступило в районе сел Свечино и Краснознаменка Хабаровского района, а также Кругликово в районе имени Лазо. В настоящее время с муниципалитетами идет проработка организационных, правовых и градостроительных вопросов.

На сегодняшний день общее количество зарегистрированных заявлений в крае превысило 13 тысяч. По-прежнему наибольший интерес у жителей России вызывают земли в имени Лазо, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском районах.