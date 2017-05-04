Около 400 случаев укусов клеща зарегистрировано в крае

По информации министерства здравоохранения края с начала марта в регионе зарегистрировано 373 случая укуса клеща. Только за минувшую неделю в медучреждения за помощью обратились 187 человек, в том числе 72 ребенка. Больше всего пострадавших в Хабаровске, Амурском, Нанайском и имени Лазо районах. Единичные случаи регистрируются в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и Полины Осипенко районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«С начала опасного сезона экстренную профилактику получили 184 пострадавших от укуса клеща, в том числе 136 детей. Введение иммуноглобулина позволяет минимизировать риски заражения клещевым вирусным энцефалитом. В первую очередь его вводят непривитым или получившим не полный курс вакцинации. Иммуноглобулин необходимо ввести в первые четверо суток после присасывания. Рассчитывать на бесплатный укол могут дети и лица пожилого возраста», — отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что во всех случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом не подтверждено. Активность клещей связана с погодными условиями. Лучше всего они чувствуют себя при среднесуточной температуре от 7 до 15 градусов и влажности выше 70%.

Напомним, одним из самых действенных способов уберечь себя от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. В этом году прививки получили 102391 человек, в том числе 43 тысячи детей – это 100% от плана.

Так, в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять — клещевым энцефалитом. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

В Хабаровском крае потенциально опасными признаны территории 16 районов.