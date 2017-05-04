Пенсионерам-дачникам в Хабаровском крае компенсируют проезд к участкам

В Хабаровском крае открылся дачный сезон. Как и в прошлом году, власти региона компенсируют пенсионерам-садоводам проезд к своим участкам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Социальная мера поддержки будет действовать с 1 мая по 1 октября. Дачникам, попадающим в перечень льготников, вернут полную стоимость 80 поездок. Такое право получат неработающие пенсионеры (женщины с 55 лет, мужчина с 60 лет), ветераны ВОВ, труда (военной службы), труженики тыла, инвалиды, дети-инвалиды и их родители, реабилитированные лица. Каждый месяц они смогут компенсировать 16 поездок на свой участок и обратно. Кроме того, в период с 1 мая по 15 сентября воспользоваться услугой смогут также школьники из малоимущих семей. Им возместят расходы за 20 разовых поездок в месяц на транспорте пригородного сообщения.

«Для оформления выплаты садовый участок должен обязательно находиться в собственности, в аренде или пожизненном пользовании у заявителя, — отметила начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина. — К примеру, если пожилые супруги имеют право на компенсацию, но ездят на дачу к своим детям, то такие расходы возмещаться не будут. Если в семье есть ребенок-инвалид, то при поездке на дачу компенсацию получат и сопровождающие его родители».

В министерстве обратили внимание на то, что вернуть деньги можно будет только за поездки на пригородном транспорте. При этом, если дорога в один конец предполагает пересадки, будет оплачена вся стоимость маршрута.

Обращаться за компенсацией можно с 1 июня. Для оформления льготы необходимо прийти в центры соцподдержки населения по месту жительства или в МФЦ. Там же можно получить подробную информацию о категориях льготников, необходимых документах и порядке обращения за этой услугой.