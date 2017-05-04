Японские экологи высадили три тысячи саженцев кедра в крае

В Хабаровском крае в районе села Сикачи-Алян заложен пятый международный «Лес дружбы». Представители японской делегации совместно с юными лесниками поселка высадили трехлетние саженцы корейского кедра в рамках традиционной экологической акции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участие в мероприятии приняли 22 волонтера из Японии, среди которых были представители разных поколений – от молодых студентов до пожилых пенсионеров. Они уверены, что каждый житель планеты обязан посадить дерево.

«Подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между народами. Очень приятно совместно выполнять такое важное дело, как посадка деревьев. Планируем и дальше проводить подобные международные экологические акции», — отметил начальник управления лесами Правительства края Иван Денисов.

Экологическая миссия жителей Японии уже стала традиционной. Представители общественной ассоциации «Мусасино Тама – Хабаровск» на протяжении 19-ти лет приезжают в Хабаровск и занимаются посадками деревьев. За эти годы уже более 50 тысяч растений, высаженных японскими защитниками природы, украсили городские площади и загородные территории Хабаровска. Самые первые саженцы появились в районе села Воронеж-2 и Большехехцирском заповеднике. Затем деревья высадили уже в центре Хабаровска, напротив гостиницы «Интурист».

В ближайшие дни представители японской делегации примут участие в еще одной посадке деревьев. На этот раз 20 семилетних саженцев кедра появятся на главной набережной Хабаровска напротив Утеса.