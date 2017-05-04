Под аквапарк в Хабаровске требуется еще почти 4,5 гектара земли. Как сообщил главный архитектор города Аркадий Корзун, в связи с изменениями, вносимыми в ранее разработанный проект строительства в дальневосточной столице крупного торгово-развлекательного комплекса с аквапарком, решается вопрос о дополнительном выделении к уже имеющимся площадям земельного участка в 42 тысячи квадратных метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На этих гектарах планируется обустройство автомобильной стоянки на 1200 парковочных мест, парковой зоны и непосредственно самого аквапарка, который хозяева теперь хотят возвести в виде отдельно стоящего здания. В настоящее время проектировщики прорабатывают эту идею. «Заказчику – ООО «Броско» — выдано разрешение на строительство первого этапа объекта (оно уже стартовало), разработаны и вскоре будут утверждены «Дорожные карты» с учетом выделения дополнительного участка. Администрацией Хабаровска совместно с краевым министерством имущества сверстан план мероприятий по сопровождению этого крупномасштабного инвестиционного проекта», — сказал Корзун.

Тем временем земля на участке по улице Пионерской, неподалеку от затона – в месте, где вырастет будущий комплекс, дрожит под ударами строительных молотов: до конца августа предстоит забить 3,5 тысячи свай на глубину до 16 метров. О планах по выполнению первого этапа строительства рассказал заместитель генерального директора компании «Броско» Анатолий Садовский. «Сейчас мы ведём параллельно четыре вида основных работ: земляные, берегоукрепительные – строим дамбу длиной в 300 метров, готовим свайное поле и вбиваем сваи на уже подготовленных участках, а также занимаемся выносом водовода на безопасные расстояние и глубину.

Забор воды для аквапарка (в сутки потребуется никак не менее, а то и более 300 кубометров) будет происходить из действующего городского водовода, так как там она соответствует всем санитарным требованиям и нормам. Для этого мы оборудуем в нем специальную распределительную камеру. С «Водоканалом» и прочими сетедержателями мы уже все согласовали», — сообщил Садовский.

Но не вопросы строительства больше всего беспокоят сейчас заказчика, а поиск крупных инвесторов, готовых вложиться в реализацию проекта. Своих финансовых средств для воплощения в жизнь такой смелой и весьма дорогостоящей задумки у заказчика недостаточно, ведь только предварительная общая стоимость проекта – 5,5 миллиарда рублей. Возможно, она будет и больше – если аквапарк все-таки решат сделать отдельным зданием. При этих затратах комплекс окупится не раньше, чем через 7 лет. По вопросу капиталовложений уже идут переговоры с одной из фирм Южной Кореи и отечественными инвесторами – из Москвы. Если соглашение будет достигнуто, хабаровчане смогут окунуться в воды аквапарка в конце 2019 года. В противном случае «стройка века» грозит стать очередным долгостроем.