Новые светофоры призовут к порядку водителей и пешеходов Хабаровска. Правда, им пока это не очень удается. Так, на минувшей неделе новенький электрический регулировщик был установлен на улице Тургенева, близ речного вокзала, однако хабаровские дачники, согбенные под рюкзаками и связками шанцевых инструментов, упорно игнорируют его сигналы и продолжают переходить дорогу по старинке: руководствуясь только «зеброй», рискуя попасть под колеса проходящего транспорта (и заодно «подвести под монастырь» водителей). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Последним нужно отдать должное: светофор был замечен шоферами и «взят на вооружение» с первого дня своего появления. Впрочем, многие другие пешеходы не уступают дачникам в безалаберности, то и дело шмыгая через проезжую часть как попало. Как отметил заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Липатников, светофоры в Хабаровске – не для красоты: «В текущем году планируются большие работы, направленные на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт дорог.

В связи с этим хочется обратить особое внимание горожан – как водителей, так и пешеходов, на то, что в разных местах города появляются светофорные объекты, требованиям сигналов которых необходимо подчиняться неукоснительно. Нельзя переходить улицы по привычке, нужно постоянно следить за дорожной ситуацией.

В ближайшие дни мы будем устанавливать светофор на улице Суворова в районе «Южного парка» и просим всех участников движения быть бдительными на этом участке. Всего же 2017-ом году по федеральной программе в городе будет реконструировано 8 светофоров, а более 40 — оборудовано приборами фото- и видеофиксации. 12 пешеходных переходов, в том числе – в местах расположения учебных заведений, будут оснащены электрическими регулировщиками». Также он сообщил, что в настоящее время в дальневосточной столице идут активные работы по ремонту городских магистралей, в круглосуточном режиме ведется нанесение дорожной разметки. «Уважаемые водители! Прошу вас быть предельно аккуратными и внимательными, строго соблюдать скоростной режим на участках, где трудятся дорожники, особенно – в ночное время», — сказал Липатников.