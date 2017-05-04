Хабаровчане примут участие в акции «Рекорд Победы». Её посвятят 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийская акция пройдёт в краевом центре уже в пятый раз. 9 мая хабаровчане коллективно отожмутся 26 тысяч 298 раз, именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года. Организатором акции выступает городской центр патриотического воспитания, его специалисты говорят, что обычно в таком мероприятии принимают участие более 3 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В заданное время участникам нужно будет отжаться за каждый день с момента окончания Великой Отечественной войны. В этом году акция пройдёт в 150 городах страны. Принять участие в ней сможет любой желающий. Хабаровчане также смогут выполнить другие упражнения: прыжки на скакалке, подтягивая, рывок гири и др. Результаты пойдут в личный зачет. По итогам состязаний рекордсмены получат призы от магазинов здорового питания и спортивных товаров краевой столицы. Зрителей ждёт развлекательная программа. Акция «Рекорд Победы» пройдёт 9 мая в 13:00 на площади «Город воинской славы» по адресу: ул. Тургенева, 65-б