Мэр Хабаровска Александр Соколов дал поручение усилить работы по бла-гоустройству дальневосточной столицы

Мэр Хабаровска Александр Соколов дал поручение усилить работы по благоустройству дальневосточной столицы. «Ко Дню города Хабаровск должен выглядеть достойно», — распорядился градоначальник. На аппаратном совещании руководителей структурных подразделений мэрии Александр Соколов часть времени посвятил вопросам подготовки облика города к его дню рождения. Как сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо, в этом году высадка цветов в клумбы начнется 20 мая, если только не подведет погода. Ведь для того, чтобы саженцы прижились, необходимо, чтобы ночные температуры были не меньше 15 градусов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Кстати, в этом году взор жителей дальневосточной столицы и гостей города будут радовать около 700 тысяч декоративных растений. Кроме того, в Хабаровске продолжаются дорожные работы. Александр Соколов особо отметил, что ямочный ремонт и нанесение разметки продолжались в минувшие выходные дни. За это время был выполнен существенный объем работ. При этом дорожники практически не мешали движению транспорта. «Осталось мало времени, и я прошу взять благоустройство под особый контроль. Особенно это касается центральной части Хабаровска. Необходимо еще раз посмотреть, оценить, где есть недочеты. Дороги, тротуары, автобусные и трамвайные остановки, опоры линий электропередач – работы хватает. Ко Дню города Хабаровск должен выглядеть достойно», — сказал Александр Соколов.