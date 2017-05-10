Армрестлингом, песнями и танцами отметили хабаровчане День Победы. Накануне на площади имени Ленина прошла акция «Живая память», посвященная 72-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Ее организовали и провели для ветеранов, горожан и гостей дальневосточной столицы Общественный совет отцов при администрации города Хабаровска, муниципалитет, городской Центр патриотического воспитания и юные бойцы молодежных военно-патриотических клубов краевого центра. Как рассказал один из организаторов – член хабаровского отцовского Совета Константин Юров, главная цель мероприятия – сплотить жителей города единым духом главного праздника нашей страны – Дня Победы, дать возможность молодым встретиться с ветеранами Великой Отечественной, послушать фронтовые истории из первых уст, прочувствовать атмосферу тех грозовых лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Живое общение с участниками боевых действий – сейчас уже почти исключительная возможность: время беспощадно, год за годом оно забирает у нас тех, чей подвиг позволил нам и нашим детям сегодня жить в свободной, сильной стране. И мы должны использовать каждый шанс высказать ветеранам свою благодарность и проявить глубочайшее уважение к их боевым заслугам, воодушевиться их примером», — сказал он. В ходе празднества все могли найти себе занятия по интересам. Дети и взрослые поучаствовали в различных мастер-классах по изготовлению праздничной символики; проверили себя на прочность в армрестлинге, пытаясь выстоять против бойцов спецназа; посостязались в сборке-разборке автомата Калашникова; от военных инструкторов узнали много интересного о современных видах вооружения и экипировки военнослужащих, МЧС, армейской полиции.

Многие с удовольствием пели под гармонь песни военных лет или делали покупки на выставке-продаже патриотической сувенирной продукции. Также прямо на площади в палатках вел работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Недостатка в желающих завербоваться не было, причем количество девушек, стремящихся надеть погоны, практически не уступало числу парней, решивших избрать для себя путь военного. В течение полутора часов с эстрады разноплановыми музыкальными номерами публику радовали артисты профессиональных и самодеятельных коллективов города, музыканты военного оркестра.

Увенчал праздник великолепный «Майский вальс». «Изначально мы планировали 150 танцевальных пар, но желающих оказалось гораздо больше. К сожалению, всех, кто хотел провальсировать в честь Победы, мы не смогли включить в число участников акции: на импровизированный помост вышли только те пары, которые посещали предварительные репетиции. В общей сложности, исполнить «Майский вальс» смогли две сотни дуэтов в возрасте от 14 до 60 лет», — рассказал Константин Юров. Как сообщили организаторы, отпраздновать великую дату на центральной площади города собрались около 10 тысяч человек.