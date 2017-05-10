«Теплоход здоровья» отправится в очередной рейс по отдаленным населенным пунктам края

В очередной рейс «Теплоход здоровья» отправится 25 мая. В этом году мобильная бригада осмотрит население 32 труднодоступных сел и поселков, расположенных в Комсомольском, Амурском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Пятый по счету выезд организован министерством здравоохранения края по поручению Губернатора Вячеслава Шпорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В составе медицинской бригады будут работать терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, хирург, кардиолог, акушер – гинеколог, врач лучевой и функциональной диагностики, рентгенолог, взрослый и детский фтизиатр, психиатр-нарколог, отоларинголог. Как и ранее, на борту теплохода будет организован аптечный киоск, где жители поселений смогут приобрести назначенные лекарственные препараты и очки», — отметил начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Владислав Ходжер.

Он также добавил, что у жителей населенных пунктов, расположенных в нижнем течении Амура будет возможность пройти флюорографию, электрокардиографию, ультразвуковую и лабораторную диагностику. Особое внимание специалисты уделят детям, ветеранам ВОВ и труда, женщинам, лицам, призывного возраста, пожилым гражданам, представителям коренных малочисленных народов Севера.

В настоящее время в населенных пунктах началась подготовка списков тех, кто пройдет медицинский осмотр. Прорабатываются вопросы доставки маломобильных групп, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, «Теплоход здоровья» работает в Хабаровском крае по поручению Губернатора Вячеслава Шпорта ежегодно, начиная с 2013- го. Проект направлен на комплексную проверку состояния здоровья граждан, проживающих в поселениях, которые расположены в бассейне реки Амур и не имеют других видов транспортного сообщения, кроме водного.