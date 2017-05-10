Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэровокзала в Хабаровском аэропорту

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по проекту «Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый)». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Проектом предусмотрено строительство терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тысяч кв. м. и обустройство привокзальной площади с подъездами для легковых автомобилей и общественного транспорта, парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1.200 пассажиров/час или до 3 млн. пассажиров в год.

Новый 3-х этажный терминал будет обеспечен современным оборудованием для быстрого и удобного прохождения всех видов контроля и основных технологических процедур. При его проектировании были учтены все необходимые условия для максимального сокращения времени обслуживания пассажиров и эффективного использования трансферного потенциала аэропорта Хабаровск. В новом терминале будут оборудованы комфортные зоны ожидания и регистрации, разместятся магазины, зоны общепита и бизнес-залы. Также предусмотрены все условия для путешествия пассажиров с ограниченными физическими возможностями и детьми.

В проект будет инвестировано около 4,5 млрд. рублей. Реализацию проекта строительства нового аэровокзала будет осуществлять созданное в рамках ТОСЭР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск» за счет привлечения частных инвестиций, в т.ч. иностранных. Генеральный проектировщик — немецкая компания «Ассманн БЕРАТЕН+ПЛАНЕН» («ASSMANN BERATEN + PLANEN» LLC).

Строительство нового терминала начнется летом текущего года. Планируемый срок завершения работ – начало 2019 года.