Теплоход «70 лет Победы» вернулся из первого презентационного рейса в Фуюань

Новое скоростное пассажирское судно «70 лет Победы» с успехом представлено в Фуюане. Министерством промышленности и транспорта и АО «Хабводтранс» организован первый презентационный рейс теплохода в КНР. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На борту находились представители Хабаровского судостроительного завода, компании-проектанта судна из Санкт-Петербурга, руководители туристических фирм. За один час они преодолели путь от речного вокзала Хабаровска до причала в Фуюане. Пассажирами были пройдены все необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля.

На китайском берегу гостей из России встречали представители мэрии Фуюаня, после чего состоялись переговоры между российскими и китайскими властями, а также туристическими фирмами двух стран. В обратный рейс в краевую столицу вместе с хабаровчанами отправились представители мэрии Фуюаня и китайские бизнесмены. Они высоко оценили комфорт и технические возможности нового теплохода.

Как пояснил заместитель министра промышленности и транспорта края Артем Сердюков, «70 лет Победы» в этом году будет задействован на международном маршруте. В течение 2017-2018 годов на Хабаровском судостроительном заводе будут достроены еще два аналогичных теплохода. После этого они будут использоваться по маршруту до Николаевска-на-Амуре.

«Сегодня мы продолжаем тестировать это судно, в том числе и на международном маршруте. Пока не можем его поставить на внутренние линии, так как нет резервного теплохода. Такие два судна, как мы ожидаем, будут достроены летом 2018 года. Другая, не менее важная наша задача – презентация этого судна китайским властям и бизнесу. Они заинтересованы в новых современных судах на маршруте Хабаровск-Фуюань. Рассчитываем на заказы от китайской стороны на Хабаровском судостроительном заводе», — сообщил Артем Сердюков.

Отметим, что новое судно было презентовано на Восточном экономическом форуме в 2016 году. Тогда на борту теплохода побывал Президент России Владимир Путин, который высоко оценил работу хабаровских корабелов.

В октябре прошлого года «70 лет Победы» выходил в технический рейс в Николаевск-на-Амуре.

Напомним, что судно проекта А45-2 оснащено специальными водометными двигателями большой мощности, которые позволяют развивать скорость более 70 километров в час. Теплоход имеет небольшую осадку – около метра. Это позволяет его использовать на маловодных направлениях. Комфортабельный салон рассчитан на 100 пассажиров.