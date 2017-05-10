Операция «Трактор» проходит в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала профилактическая операция «Трактор». До 30 июня инспекторы гостехнадзора управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства региона, совместно с сотрудниками ГИБДД, проверят самоходную дорожную, строительную, сельскохозяйственную и другую спецтехнику. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Операция проходит дважды в год. Весной — в преддверии активизации строек и посевных работ, и осенью — перед началом уборки урожая. Как сообщили в краевом ведомстве, инспектировать будут техническое состояние тракторов, бульдозеров, экскаваторов и других тяжелых машин, а также регистрационные документы на них. У водителей проверят наличие прав с соответствующей категорией.

«Проверки пройдут во всех муниципальных районах края. Особое внимание уделим спецтехнике, задействованной в сельскохозяйственном, дорожном и строительном комплексе, как у юридических так и частных лиц. Не все из них знают, что такие машины должны быть в обязательном порядке зарегистрированы, а управлять ими могут только водители, прошедшие специальное обучение. Наша задача — выявить и поставить на учет всю технику, которая работает в крае. К нарушителям будут применяться меры административного характера», — отметил заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования краевого Правительства Евгений Битюков.

По его словам, штрафы для физических лиц составят до 2000 рублей, для должностных лиц до 3000 рублей, а для юридических – до 10 тысяч рублей. Кроме того, может быть принято решение о лишении прав на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.