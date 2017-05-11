Управляющие компании Хабаровска вынуждены сокращать рабочее время и урезать зарплаты своим сотрудникам. На эти крайне непопулярные для коллективов меры их толкают горожане, задолжавшие за жилье и коммунальные услуги. Михаил Базаров – директор управляющей компании ООО «Ремстрой-Хабаровск», обслуживающей поселок Красная речка, бьет тревогу: во многих домах размеры коммунальных задолженностей достигли космических масштабов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Нескольким домам в поселке уже присвоен позорный статус «миллионеров» по неплатежам. «К примеру, многоэтажный дом №46 по улице Мате Залки задолжал 2 миллиона 43 тысячи 372 рубля, а дом №44а по улице Ульяновской, где в постоянных должниках ходит треть жильцов, – 1 миллион 800 тысяч. Только в одной из квартир дома №10 по улице Автобусной хозяева должны 278 тысяч рублей, а в квартире дома №6 по той же улице – 347 тысяч целковых. Общая же задолженность жителей 1198 квартир поселка Красная речка перед управляющей компанией по состоянию на 1 мая этого года составляет 49 миллионов рублей, а прибавить к этому их долги за отопление, горячую воду, газ и электроэнергию, то сумма перевалит за все 100 миллионов», — рассказал Базаров.

В работе с должниками коммунальщики используют все возможные методы воздействия – увещевают, «песочат» на комиссиях, заключают с ними договоры о погашении задолженностей в рассрочку, предлагают работу в управляющих компаниях, чтобы частью зарплаты покрыть имеющиеся неплатежи, применяют к закоренелым неплательщикам «репрессивные» меры – перекрывают на время водоотведение в их квартирах, привлекают к разбирательствам судебных приставов. Пока все – тщетно.

Долги жильцов вынудили директора «Ремстрой-Хабаровск» сократить до шести часов рабочий день своим сотрудникам, а, следовательно, урезать на 2-3 тысячи и без того скромные зарплаты. «Дворник в среднем получает у нас 15 тысяч рублей в месяц. Теперь будет получать на 2 тысячи меньше, то же самое касается слесарей, разнорабочих – всего нашего коллектива, включая меня. Люди кряхтят, но относятся с пониманием, ведь иначе мы не сможем найти средства для подготовки домов к зиме, не закончим уже начатые ремонтные работы в подъездах, не завершим благоустройство на жилмассивах», — посетовал Михаил Базаров.

Последней мерой воздействия на закоренелых должников может стать обращение в суд с ходатайством о выселении их из квартир. И, по его словам, дирекция уже вполне готова к ней прибегнуть. Тяжелая ситуация с неплательщиками не только на Красной речке. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, сегодня каждый третий хабаровчанин имеет непогашенные задолженности за коммунальные блага и жилье. Исполняющая обязанности начальника финансово-экономического отдела управления Елена Полежаева поделилась печальной статистикой «Долги населения Хабаровска перед управляющими компаниями сейчас составляют более полутора миллиардов рублей.

Из двухсот тысяч лицевых счетов, по которым ежемесячно проводится начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, 80 тысяч – с задолженностями», — сказала она. В текущем году в отношении злостных неплательщиков в суд уже направлено более 650 исков на сумму почти в 44 миллиона рублей. На сегодняшний день с должников удалось взыскать около 19 миллионов рублей, но на фоне общей суммы коммунального долга горожан – это капля в море.