Восемь спасательных постов этим летом будут работать в Хабаровске у водоёмов в местах массового отдыха людей. Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Хабаровска. Четыре поста организуют за счёт муниципалитета. Они появятся в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на базе отдыха «Дельфин» и на центральной набережной. В мэрии уже отобрали кандидатов в спасатели. За безопасностью отдыхающих будут следить 16 человек. На каждом посту посменно будут дежурить 4 спасателя. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В городском управлении по делам ГО и ЧС планируют открыть такие пункты в двадцатых числах мая, работать они будут всё лето с 10 до 20 часов. «Кандидаты в спасатели уже набираются, проходят обследование, есть определённые требование по состоянию здоровья. С ними будут заключены трудовые договоры, они пройдут обучение и заступят к дежурству. Также 4 спасательных поста планируется развернуть за счёт средств арендаторов.

Это парк «Северный», база отдыха «Аризона», кафе на Восточном шоссе и средний пруд на фонтанном комплексе. Там есть прокат катамаранов, и по условиям работы там должен быть спасательный пост. Хоть и купание там запрещено, но люди могут упасть в воду, надо им своевременно оказать помощь, чтобы не допустить гибели», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Андрей Акимов. Мест, где официально разрешено купание сейчас в городе нет. Качество амурской воды не соответствует безопасным показателям.

В большинстве мест отдыха у воды нет арендаторов, дно водоёмов не обследовано. Таблички с запретом на купание на отдыхающих не действуют. В прошлом году специалисты администрации вышли с инициативой в краевую думу о введении ответственности для нарушителей. К этому вопросу также подключились в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю. «У нас в нормативных документах и КоАПе нет статьи, по которой можно было бы привлечь к ответственности нарушителя. Сейчас наш округ будет подчиняться Сибирскому региональному центру МЧС России. Мы подали предложение о внесении изменений в Водный кодекс, чтобы нарушителей можно было привлекать к ответственности.

Сибирский центр тоже вышел с этим предложением в МЧС и в Госдуму, чтобы навести порядок на водных объектах», — отметил начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Хабаровскому краю Равиль Латыпов. Единственный водоём, где в прошлые годы было разрешено купание, находится в посёлке Берёзовка. Чтобы открыть купальный сезон этим летом, руководству базы отдыха сейчас необходимо получить заключение по качеству воды в Роспотребнадзоре. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов предупреждает об опасности купания в несанкционированных местах, возможных трагических последствиях. Так, в 2014 году на воде погибли 16 человек, из них двое детей, в 2015 было 8 жертв купания (в их числе 1 ребенок), в 2016 – 11 человек (1 ребенок).

«Все трагедии на воде происходят из-за личной недисциплинированности, из-за бесшабашности взрослых, которые активно заняты «отдыхом» и оставляют детей без присмотра, либо сами совершают необдуманные поступки. В преддверии летнего сезона я хочу обратиться к жителям города: пожалуйста, будьте внимательны. Ваша жизнь и жизнь ваших родных – только в ваших руках», — призвал Андрей Акимов.