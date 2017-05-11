Вячеслав Шпорт: В 2017 году в крае начнется строительство сети ФАПов и амбулаторий

Губернатор края Вячеслав Шпорт в рамках рабочей поездки побывал в Хабаровском муниципальном районе, где оценил состояние объектов здравоохранения.

В Мичуринском сельском поселении Вячеслав Шпорт осмотрел действующую амбулаторию. Ветхое здание, в котором обслуживаются около 3,5 тысяч человек, не отвечает современным требованиям. Большинство исследований пациентам приходится проходить в других учреждениях. По словам главы района Дениса Удода, Мичуринское – динамично развивающийся населенный пункт. Здесь ведется активное жилищное строительство. Территории осваивают и многодетные семьи, для которых выделено четыре крупных участка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Рождаемость у нас в три раза превышает смертность, уже который год отмечается положительная миграция населения и, очевидно, что мы нуждаемся в современном амбулаторном комплексе. Под перспективное строительство отобрали несколько участков, из которых наиболее подошла территория в селе Виноградовка. Мы вошли в краевую программу и рассчитываем, что строительство амбулатории начнется как можно быстрее», — сказал глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин.

По словам Губернатора, краевые власти уделяют большое внимание поддержке развивающихся территорий, модернизации системы здравоохранения. Для реализации этих направлений в регионе принята профильная программа. В ее рамках в крае до 2020 года появятся 100 новых ФАП-ов и 22 амбулатории. Их строительство начнется уже в этом году. Первые объекты появятся в селе Средний Ургал Верхнебуреинского района и поселке Сита района имени Лазо. Возведение амбулатории в Хабаровском районе намечено на 2018 год.

«Хабаровский район как один из динамично развивающихся должен получить современный объект здравоохранения как можно раньше. Мы предпримем ряд шагов, чтобы сдвинуть строки строительства, которое может начаться уже в 2017-ом. Программа имеет большое значение для развития медицины в крае. Она позволит в кратчайшие сроки модернизировать ее первичное звено», — сказал Вячеслав Шпорт.