Получать госуслуги в электронной форме станет выгоднее

В Правительстве края состоялось совещание по вопросам совершенствования механизмов оказания государственных услуг в электронной форме. В настоящее время этот сервис используют около 40% жителей региона.

«Тем, кто запрашивает услуги в электронном виде, необходимо создавать преференции. Уже сегодня есть положительные примеры. Оплачивая налоги через портал госуслуг, граждане получают существенные скидки. Федеральные ведомства сокращают время работы «окон» по живой очереди и переходят на прием по предварительной записи. А, например, МВД России полностью перевело процесс получения и замены национального водительского удостоверения в электронный вид», — отметил первый заместитель Председателя Правительства края – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он также добавил, что в регионе в настоящее время есть ряд сложностей, связанных с предоставлением электронных услуг. Так, например, слишком мало временных периодов выделяется для записи пациентов к врачу через интернет. Аркадий Мкртычев поручил участникам совещания взять подобные случаи на контроль.

Сегодня на региональном портале в электронном виде доступно 545 услуг. Наибольшей популярностью среди населения пользуются запись на прием к врачу, услуги в сфере социальной поддержки населения, постановка детей в очередь в дошкольные образовательные учреждения, оформление заявлений на регистрацию брака.