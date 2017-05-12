Дрифт на Амуре: дальневосточные гонщики вновь едут в Хабаровск

Крупнейшее на Дальнем Востоке соревнование по дрифту – этап Российской Дрифт Серии Восток пройдёт в Хабаровске 27 и 28 мая. Спустя год сильнейшие дрифтеры региона поборются за победу на парковке арены «Ерофей». 27 мая пройдут одиночные заезды «Тансо», а 28 мая – «боевые» парные заезды «Цуисо».

Сезон РДС-Восток-2017 набирает обороты. В этом году главной изюминкой соревнований стало большое количество новых пилотов, среди которых, кстати, числится ещё одна девушка-пилот – Валерия Маковозова из Владивостока. Напомним, долгое время единственной представительницей прекрасного пола в Российской дрифт-серии была Екатерина Седых. В большой дрифт Валерия пришла из младшей лиги Дрифт Стрит Лигал (DSL), а автомобилями увлеклась ещё в детстве — в автоспорт её привёл папа: «В 2013 году я попала на Змеинку в качестве зрителя и решила, что должна быть по другую сторону. У моего папы своя автомастерская, в которой я выросла. Любила помогать ему, носила ключи, а он мне всегда говорил: «Лер, когда-нибудь мы соберём тебе гонку». И вот в 23 года я купила Ниссан Сильвия, приехала к папе и сказала – вот она эта гонка! Так что дрифт начался с папы и все победы, которые есть, я посвящаю ему. Приятно, что меня очень поддерживает Гоча Чивчян (один из самых титулованных гонщиков России – прим. авт.), увидев мои заезды на Змеинке, он сказал, что у меня большое будущее. Слова такого человека придают уверенность. А вообще для меня дрифт — это страсть!» Увы, но на первом этапе Валерия получила травму – при столкновении с другим автомобилем на тренировке спортсменка сломала руку, однако приморская гонщица заверила, что успеет восстановиться к соревнованиям в Хабаровске.

На сегодня своё участие в соревновании также подтвердил хабаровчанин Егор Шумилкин, Иван Канищев из Благовещенска и его земляк, опытнейший дрифтер Макар Черныш, который в этом году планирует принять участие во всех этапах РДС-Восток, и всерьёз будет претендовать на звание чемпиона.

Организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее, отмечая, что билет в стоячую зону обойдётся в 500 рублей, а билет на трибуну – 1000 рублей. Также для желающих есть возможность попасть в святая святых – технический парк соревнования, где можно посмотреть на дрифт «изнутри», а самые удачливые зрители смогут сделать селфи с пилотами. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный.

Обращаем ваше внимание на то, что парковка арены «Ерофей» будет полностью занята для зачётной трассы соревнования, поэтому гостей на место проведения соревнования просят приезжать на общественном транспорте или на такси.