Хабаровские трамваи тихо зашуршат по бесшовным рельсам на радость пассажирам. Накануне в трамвайном депо протестировали новое технологическое оборудование алюминотермитной сварки рельсовых стыков, призванное сделать электротранспорт более комфортным для пассажиров. Комплект агрегатов производства московской фирмы «СНАГА» транспортники приобрели в прошлом году за 4,5 миллиона рублей, но тест-драйв провели только сейчас, когда специалисты МУП г. Хабаровска «ГЭТ» («Городской электрический транспорт») прошли в Новосибирске курсы обучения по работе с этим оборудованием и достаточно попрактиковались с инструктором фирмы-производителя, который специально для этого приезжал из столицы в Хабаровск. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал директор МУП города Хабаровска «ГЭТ» Николай Илющенко, новая технология алюминотермитной сварки (еще ее называют «методом промежуточного литья») позволит сделать пути бесстыковыми, и особо отметил, что максимальная допустимая длина единого бесстыкового рельсового отрезка – «плети» — составляет 175 метров (а при болтовом креплении – всего 12,5 метров). Инновация обеспечивает максимальную плавность движения вагонов и позволяет снизить уровень шума из-за отсутствия ударов колес в стыках, что особо порадует горожан.

Она дает возможность значительно продлить срок службы пути, на порядок снизить расходы на их содержание, а также на ремонт подвижного состава, повысить надежность электрических рельсовых цепей. Сам процесс литья (сварки) ведется всего тремя инженерно-техническими работниками, идет в быстром темпе со строгим соблюдением временных рамок, предписанных технологией, и выглядит следующим образом. На рельс устанавливается специальная огнеупорная литейная форма. Все зазоры замазываются формовочной смесью. Далее в тигель засыпается литейный компонент – алюминотермитный порошок. Он плавится там при температуре более 2000°C и заливается в форму, где остывает около 10 минут.

После этого форма скалывается, а еще мягкий, не полностью остывший металл, обрезается гидравлическими ножницами по форме рельса. Заключительный этап – выравнивание краев и аппаратная шлифовка головной рельсовой части. После полного остывания места сварки (на это уходит около получаса) по свежесваренной монолитной бесстыковой рельсовой «плети» уже можно пускать трамвай. В общей сложности на литье и шлифовку одного стыка у мастеров уходит час работы. Стоимость такого «шва» — пять тысяч рублей. Он выдерживает нагрузку в 160 тонн, при том, что средний вес трамвайного вагона вместе с пассажирами – порядка 19 тонн. При условии, что рельсы уложены на железобетонные шпалы, срок службы стыка – 50-60 лет.

Партия таких рельсо-шпальных решеток уже подготовлена и, по словам Николая Илющенко, со дня на день начнутся работы по замене трамвайных путей (естественно – с использованием бесстыкового литья) на участке по маршруту следования трамвая №1 — от улицы Индустриальной до Богачева. Его протяженность составит по 1,5 километра в каждую сторону по ходу движения вагонов, на нем предстоит отлить 1,5 тысячи стыков. Все работы будут проходить строго в ночное время и закончатся в текущем году (кстати, вестись они могут всесезонно). За ночь планируется делать по четыре стыка.

«Хабаровчанам, которые вскоре увидят яркое пламя на трамвайных путях, не следует пугаться: это не пожар, а особенность технологического процесса», — предупредил Илющенко. Как сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, в текущем году на реконструкцию путевого хозяйства из муниципальной казны выделено 49 миллионов рублей. Отметим, что протяженность путей в Хабаровске — без малого 80 километров, 12 из них уже подверглись капитальному ремонту, а 6 километров аварийных участков – текущему. В глобальных планах – замена и реконструкция всех восьми десятков километров.