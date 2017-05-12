В преддверии Международного Дня семьи Губернатор провел встречу с женской общественностью

Губернатор Вячеслав Шпорт провел традиционную встречу с активом «Союза женщин Хабаровского края». Ее участниками стали представительницы прекрасного пола из различных районов края, которые активно занимаются общественной работой, реализуют различные социальные проекты.

Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с различными направлениями развития края. Речь шла о поддержке материнства и детства, медицины, системы образования, культуры, внутреннего туризма. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона поблагодарил женщин за активную позицию в решении многих социальных вопросов. Губернатор подчеркнул, что организация является серьезным партнером Правительства края в решении ключевых задач: сохранении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения, заботе о пожилых людях, реализации социальных проектов, укреплении единства нации и развитии гражданского общества.

«Вы помогаете окружающему миру стать добрее и светлее, привносите в него больше понимания, отзывчивости, сострадания, тепла и красоты. Именно женщины со своей мудростью и тактом без баррикад и митингов смогли изменить социальную политику новой России, добиться многих позитивных изменений в нашей жизни», — подчеркнул Губернатор.

Отмечалось, что встреча проходит в преддверии Международного Дня семьи. В регионе для поддержки института делается многое. Реализуются социальные и жилищные программы, проводятся мероприятия в рамках национальных проектов. Оказывается помощь многодетным и малоимущим семьям. Развивается сеть центров здоровья, оказания помощи семье и детям, попавшим в трудную ситуацию. Активную позицию в решении этих вопросов также занимает региональный «Союз женщин».

Обсуждалась также тема создания благоприятных условий жизни в сельской местности. Так, жительница села Гаровка Нина Курилкина подняла проблему нестабильной работы общественного транспорта и обеспечения населенного пункта централизованным водоснабжением.

Все озвученные инициативы «Союза женщин Хабаровского края» Губернатор взял на контроль и поручил их дальнейшую проработку.